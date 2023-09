Neformálni opatrovatelia by nemali dostať viac pomoci na vzdelávanie

Bratislava 6. septembra (TASR) - Neformálni opatrovatelia, najmä rodinní príslušníci, by nemali mať zo strany štátu zvýšenú podporu v oblasti edukácie. Často ide totiž o dlhoročnú starostlivosť napríklad zo strany rodičov od útleho veku dieťaťa. Vyplýva to zo Správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 za roky 2021 - 2022 a návrhu na jeho aktualizáciu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



"Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neustanovuje vzdelanostné kritériá pre osoby, ktoré zabezpečujú pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a poberajú peňažný príspevok na opatrovanie, a to aj z dôvodu, že nejde o formu zamestnania, na rozdiel od opatrovateľov v sociálnych službách," uviedol rezort práce vo vlastnom materiáli.



Cieľom poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie je umožniť hlavne rodinným príslušníkom zabezpečiť potrebnú starostlivosť blízkej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.



"Vzhľadom na uvedené gestor nevidí opodstatnenie vzdelávať poberateľov predmetného peňažného príspevku a žiada o vypustenie danej úlohy," uviedlo MPSVR.



Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 je druhým strategickým dokumentom v oblasti aktívneho starnutia. Správa sumarizuje plnenie jednotlivých opatrení programu príslušných nielen pre obdobie rokov 2021 - 2022, ale aj opatrení plnených, a tým aj odpočtovaných priebežne. Zároveň obsahuje návrhy aktualizácie niektorých pôvodných opatrení.