Negatívne úrokové sadzby ECB sú minulosťou, vraví Joachim Nagel

Königswinter 20. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude musieť čoskoro ukončiť svoju dlhodobú politiku záporných úrokových sadzieb pre rastúcu infláciu v eurozóne. Vyhlásil to v piatok šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. TASR správu prevzala z AFP.



"Je isté, že negatívne úrokové sadzby sú minulosťou," povedal Nagel po stretnutí ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta) v nemeckom meste Königswinter.



Spotrebiteľské ceny v eurozóne v apríli vzrástli o 7,5 %, čo je historické maximum pre menový blok a vysoko nad 2-percentným cieľom ECB. Podľa Nagela vzhľadom na rastúcu infláciu budú musieť aj úrokové sadzby "ísť hore".



Posun sadzieb nahor zo záporného pásma by urobilo čiaru za rokmi akomodatívnej politiky ECB s cieľom podporiť hospodársky rast.



Po ukončení stimulov ECB by k prvému zvýšeniu úrokovej sadzby mohla prísť "pravdepodobne v júli", poznamenal Nagel. Ďalšie zvýšenia by mohli nasledovať "krátko" po tom, dodal šéf Bundesbanky.



Možné zvýšenie úrokov ECB v júli by bolo prvé po viac ako desiatich rokoch, keď držala svoje sadzby na historických minimách. To zahŕňa depozitnú sadzbu na úrovni -0,5 %, čo znamenaná, že v skutočnosti účtuje komerčným bankám poplatky, ak si prebytočnú hotovosť "zaparkujú" cez noc v ECB.



Inflácia je pre ekonomiku "obrovským nebezpečenstvom", povedal na tej istej tlačovej konferencii nemecký minister financií Christian Lindner a vyzval na "dôsledné opatrenia", aby sa rast cien nevymkol spod kontroly.



Nagel odbil otázky o rozsahu akéhokoľvek zvýšenia úrokov ECB po tom, čo americká centrálna banka začiatkom mája zvýšila sadzby o nezvyčajne veľkých 50 bázických bodov.



"Je nanajvýš dôležité začať celý proces zvýšením sadzieb," vyhlásil. "O zvyšku budeme diskutovať na najbližšom rokovaní Rady guvernérov," dodal.



Tvorcovia politiky ECB rozhodnú o svojom postupe na nadchádzajúcich zasadnutiach 9. júna a 21. júla, pričom júlový dátum sa považuje za najpravdepodobnejšiu príležitosť na oznámenie zvýšenia sadzieb.