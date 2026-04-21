< sekcia Ekonomika
Negatívne vplyvy vojny v Iráne pociťuje 83 % nemeckých firiem
Autor TASR
Berlín 21. apríla (TASR) - Až 83 % nemeckých podnikov pociťuje negatívne vplyvy vojny v Iráne. Ukázal to prieskum Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK), ktorého výsledky zverejnila v utorok. Prieskum uskutočnili v prvých dvoch aprílových týždňoch a zapojilo sa do neho približne 2400 firiem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ako najväčšie problémy, ktoré vznikli v súvislosti s vojnu v Iráne, spoločnosti najčastejšie uvádzali vyššie ceny energií a zdraženie dopravy. Ťažkosti spôsobujú aj rastúce ceny surovín. Náhle zvýšenie cien a denne sa meniace nákupné ceny takmer znemožňujú plánovanie na základe spoľahlivých údajov, uviedla DIHK.
Mnohé nemecké podniky reagujú zvyšovaním svojich cien a obmedzovaním investícií, uviedla priemyselná a obchodná komora. Dodatočné náklady do cien svojej produkcie podľa prieskumu DIHK prenáša približne polovica nemeckých podnikov. Viac ako tretina na zdraženie nákladov reaguje odkladaním investícií. Približne 43 % oslovených firiem rozširuje svoje tímy riadenia rizík.
