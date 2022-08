Negatívny výhľad ratingu Moody's môže zvýšiť úroky štátnych dlhopisov

Bratislava 9. augusta (TASR) – Napriek tomu, že má Slovensko v súčasnosti veľmi dobré hodnotenie ratingu od agentúry Moody's na investičnej úrovni A2, môže ohlásená zmena výhľadu na negatívny zvýšiť rizikovú prirážku pri financovaní štátneho dlhu. Ekonomiku ohrozujú energeticky náročné výroby, ktoré najviac zasiahne možné ďalšie zvyšovanie cien energií, zhodli sa analytici oslovení TASR.



"Negatívny výhľad ratingu znamená pre investorov vyššiu pravdepodobnosť horšej známky Slovenska od Moody's v budúcnosti. Pre naše verejné financie to znamená pravdepodobnosť vyššej rizikovej prirážky v úrokovej sadzbe, ktorú si investori pýtajú za nákup slovenského štátneho dlhu," očakáva analytik VÚB Michal Lehuta. "Výdavky štátu na dlhovú službu, dnes okolo jednej miliardy eur ročne, tak môžu do budúcnosti narásť," dodal.



Analytik J&T Banky Stanislav Pánis upozornil, že zhoršovanie ratingu, špeciálne v časoch začiatku cyklu sprísňovania menovej politiky a energetickej krízy, je niečo, čo dlhopisové trhy mimoriadne pozorne sledujú. Na Slovensku sa do mixu budúcich výziev dostávajú aj štrukturálne výzvy verejných financií, ako je napríklad rýchlo starnúca populácia. "Tieto faktory budú znamenať, že nám môžu ďalej rásť rizikové prirážky, ktoré už od začiatku roka výrazne poskočili," uviedol Pánis.



Ďalší vývoj ratingu, ale najmä vlastnej ekonomiky, je podľa analytikov závislý od budúceho vývoja cien energií. Samotné zhoršenie ratingu by podľa Lehutu mohlo nastať napríklad v prípade nedostatku zemného plynu v európskej ekonomike počas nadchádzajúcej zimy. To by totiž zhoršilo hospodársky výkon i bilanciu slovenských verejných financií.



Aktuálne hodnotenie Slovenska ratingovými agentúrami je napriek zmene výhľadu od Moody's podľa ekonóma Prognostického ústavu SAV Vladimíra Baláža zatiaľ na veľmi dobrej úrovni. "Patríme ku krajinám, ktoré platia omnoho nižšie úroky ako napríklad Taliansko, ktoré je napriek všetkému omnoho vyspelejšia krajina ako Slovensko," upozornil Baláž. Z dlhodobého pohľadu je podľa neho treba reštrukturalizovať slovenskú ekonomiku a vyvážať skôr vedomosti ako energeticky náročné výrobky. "Je lepšie vyvážať čistú prácu v podobe služieb, výskumných aktivít a marketingu, ako taviť oceľ, hliník a železo," dodal.