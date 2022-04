Nehammer: Rakúsko môže ďalej platiť za dodávky ruského plynu v eurách

Viedeň 14. apríla (TASR) - Rakúsko bude môcť aj naďalej platiť za dodávky zemného plynu z Ruska v eurách. Uviedol to rakúsky kancelár Karl Nehammer s tým, že ho o tom počas stretnutia tento týždeň ubezpečil ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters.



Nehammer sa stretol začiatkom týždňa s Putinom neďaleko Moskvy, kde rokovali o situácii na Ukrajine. Čo sa týka priamo dodávok plynu, podľa rakúskej agentúry APA Putin Nehammerovi povedal, že "dodávky plynu sú zabezpečené, Rusko bude naďalej dodávať surovinu v dohodnutom objeme a platby môžu pokračovať v eurách".



Moskva koncom marca varovala európske štáty, že budú musieť začať platiť za ruský plyn v rubľoch, ináč budú dodávky suroviny zastavené. Podľa predstaviteľov Európskej únie sa tak Rusko snaží vyhnúť sankciám západných štátov a platby v ruskej mene odmietajú.



Zdá sa však, že Rusko si pootvorilo dvere k pokračovaniu platieb v eurách. Dekrét, ktorý podpísal Vladimir Putin, stanovuje, že zahraniční odberatelia ruského plynu si musia v štátnej banke Gazprombank, na ktorú sa nevzťahujú tvrdé sankcie ako na iné ruské banky, otvoriť rubľové účty, čo umožní konverziu ich platieb v cudzej mene na ruble. Tento mechanizmus by podľa Rakúska mohol zabezpečiť pokračovanie platieb za plynu eurách.



Rakúsko dováža až 80 % zemného plynu z Ruska a z tohto dôvodu nesúhlasí s okamžitým zastavením dodávok ruského plynu do Európy. Podľa Viedne nie je možné v takom krátkom čase prejsť k alternatívnym dodávateľom.