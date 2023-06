Nehammer: Rakúsko nesúhlasí so zvýšením príspevkov do rozpočtu EÚ

Viedeň 23. júna (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer v piatok odmietol požiadavku Európskej komisie, (EK) aby členské štáty zvýšili príspevky do rozpočtu EÚ. Prioritou by malo byť využitie už existujúcich fondov namiesto hľadania dodatočných zdrojov, povedal v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Ö1. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Kancelár ako príklady exitujúcich zdrojov spomenul Kohézny fond a Mechanizmus na podporu obnovy s tým, že úspory by sa dali nájsť aj v rámci administratívy EÚ. Komisia zdôraznila, že väčšina peňazí zo spomenutých fondov - Nehammer hovoril o celkovej sume 480 miliárd eur, už je zarezervovaná a zostávajúce zdroje sú nárokovateľné do konca súčasného rozpočtového obdobia.



EK v rámci revízie svojho rozpočtu na obdobie 2024 - 2027 vyzvala štáty, aby poskytli ďalších 15 miliárd eur na riešenie imigrácie a 10 miliárd eur na dotovanie kľúčových priemyselných odvetví v snahe posilniť európsku konkurencieschopnosť a odolnosť jej ekonomiky.



V utorok (20. 6.) predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová požiadala členské štáty EÚ, aby zmobilizovali ďalších 50 miliárd eur na podporu Ukrajiny v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.