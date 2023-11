Nehnuteľnosti v 3. štvrťroku medzikvartálne mierne zdraželi

Bratislava 30. novembra (TASR) - Nehnuteľnosti určené na bývanie v 3. štvrťroku v porovnaní s 2. štvrťrokom mierne zdraželi. Kupujúci však za domy a byty platili menej ako pred rokom. Zlacňovanie sa prejavilo vo všetkých krajoch s výnimkou Trnavského kraja. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celkovo realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku v 3. štvrťroku 2023 medzikvartálne stúpli o 0,8 %. Nepotvrdil sa tak trend poklesu zaznamenaný v predošlom štvrťroku. Ovplyvnil to najmä viac ako jednopercentný rast cien existujúcich nehnuteľností. Nové nehnuteľnosti (prvý zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný pred menej ako tromi rokmi) naďalej zlacňovali, a to medzikvartálne o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní na celoslovenskej úrovni kupujúci platili za domy a byty v priemere o 3,8 % nižšie sumy ako pred rokom. Zlacňovanie na medziročnej úrovni bolo vyššie ako v predošlom štvrťroku. V dlhodobom porovnaní (v porovnaní s priemerom roka 2010) boli aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 79,5 %.



Medzikvartálny rast cien nehnuteľností sa prejavil v piatich regiónoch Slovenska, najvýraznejšie v Nitrianskom kraji. Pri existujúcich nehnuteľnostiach ceny stúpli v polovici z ôsmich regiónov Slovenska, najdynamickejšie práve v Nitrianskom kraji o 7,2 %. Novým nehnuteľnostiam rástli ceny len v troch krajoch, a to v Košickom, Trnavskom, a výraznejšie, o viac ako 7 % v Nitrianskom kraji.



V porovnaní s cenami spred roka sa domy a byty predávali lacnejšie takmer vo všetkých regiónoch, jedinou výnimkou bol Trnavský kraj, kde mierne vzrástli ceny nových aj existujúcich nehnuteľností. V ostatných regiónoch sa byty predávali lacnejšie ako pred rokom, a to najmä pod vplyvom zníženia cien existujúcich nehnuteľností. Pokles cien starších bytov a domov bol od 13,4 % v Žilinskom kraji po 1,1 % v Bratislavskom kraji. Pri nových bytoch a domoch bola situácia rozkolísanejšia, pokles bol len v piatich regiónoch, a to od 14,9 % v Žilinskom kraji po 4,4 % v Košickom kraji.