Nehoda v Suezskom prieplave zvýšila ceny ropy zhruba o 6 %

New York 24. marca (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu približne o 6 % a cena ropy Brent nakrátko dosiahla takmer 64,50 USD za barel (159 litrov). Pod prudký rast cien po utorkovom (23. 3.) prepade sa podpísali problémy v Suezskom prieplave, ktorý patrí k najdôležitejším lodným trasám.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 18.34 h SEČ 64,13 USD (54,23 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,34 USD (5,49 %). Nakrátko vyskočila o vyše 6 % na 64,48 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 60,91 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,15 USD alebo o 5,45 %. Počas obchodovania vzrástla o 6 % na 61,25 USD/barel.



K obratu došlo po utorkovom prepade cien ropy o približne 6 %, ktoré sa tak dostali na najnižšiu úroveň od februára. V daný deň trhy reagovali najmä na obavy spojené s opätovným rastom počtu infikovaných novým koronavírusom v Európe a sprísňovanie opatrení v jednotlivých krajinách.



V stredu však vývoj cien ovplyvnila nehoda v Suezskom prieplave, kde v utorok jedna z kontajnerových lodí narazila v nepriaznivom počasí na plytčinu a zablokovala jednu z najdôležitejších lodných trás. Prieplav je kľúčový na prepravu tovarov medzi Európou a Áziou a okrem toho aj významnou trasou na prepravu energií z Blízkeho východu do Európy a Spojených štátov. Problémy v prieplave ovplyvnili plavbu viac než 20 ropných tankerov, ako aj niekoľkých lodí zabezpečujúcich prepravu skvapalneného plynu.