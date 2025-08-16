< sekcia Ekonomika
Nehody elektromobilov spôsobujú väčšie škody než klasické autá
Pokiaľ ide o frekvenciu škôd, elektromobily majú naopak výhodu.
Autor TASR
Berlín 16. augusta (TASR) - Škody spôsobené nehodami u elektromobilov sú vyššie ako u vozidiel so spaľovacím motorom, rozdiel sa však zmenšuje. Poškodenia kryté komplexným poistením sú v súčasnosti u čisto elektrických vozidiel v priemere o 15 % až 20 % drahšie ako u porovnateľných vozidiel so spaľovacím motorom. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnil tento týždeň Zväz nemeckého poisťovníctva (GDV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pred rokom sa rozdiel pohyboval v rozpätí 20 % až 25 %. Pokiaľ ide o frekvenciu škôd, elektromobily majú naopak výhodu. Aj tu sa však rozdiel zmenšuje - typický elektromobil v súčasnosti spôsobuje o 10 % až 15 % menej poistných škôd ako porovnateľný automobil so spaľovacím motorom. Pred rokom to bolo ešte o 15 % až 20 % menej.
„Čím viac elektrických áut jazdí po cestách, tým menej sa ich škody líšia od škôd porovnateľných áut so spaľovacími motormi,“ uviedla Anja Käfer-Rohrbachová, zástupkyňa výkonného riaditeľa GDV. Autoservisy, odťahové služby, hasiči a znalci zároveň získavajú viac skúseností s poškodenými elektromobilmi, dodala.
Podľa Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) bolo v Nemecku k 1. aprílu 2025 registrovaných viac ako 1,7 milióna elektrických osobných automobilov, čo predstavuje päťnásobok v porovnaní so začiatkom roka 2021. Ich podiel na všetkých registrovaných osobných automobiloch tak predstavuje 3,5 %. Pre účely štúdie GDV porovnala 53 modelových radov elektrických a spaľovacích automobilov, ktoré sú si čo najviac podobné.
