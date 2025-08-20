< sekcia Ekonomika
Neisté americké pravidlá nútia belgickú poštu zastaviť balíky do USA
Belgická poštová spoločnosť bpost od soboty (23. 8.) dočasne zastaví zasielanie poštových balíkov do Spojených štátov.
Autor TASR
Brusel 20. augusta (TASR) - Belgická poštová spoločnosť bpost od soboty (23. 8.) dočasne zastaví zasielanie poštových balíkov do Spojených štátov. Dôvodom je neistota okolo nových pravidiel USA pre medzinárodnú prepravu. Podľa zdrojov z belgických médií o tom informuje bruselský spravodajca TASR.
Belgický denník Het Laatste Nieuws v utorok (19. 8.) ako prvý informoval, že spoločnosť bpost od piatka dočasne zastaví zasielanie balíkov do Spojených štátov. Správu v stredu prebrala aj televízna stanica RTBF a tlačová agentúra Belga priniesla vyhlásenie bpost, že doteraz boli medzinárodné zásielky obsahujúce tovar s hodnotou nižšou ako 800 amerických dolárov (684,81 eura) oslobodené od dane.
Od 29. augusta tohto roka to však už nebude platiť. Administratíva USA toto oslobodenie od dane ukončí.
„Toto rozhodnutie sa týka všetkých poštových prevádzkovateľov na celom svete vrátane bpost,“ zdôraznila belgická poštová spoločnosť v oficiálnom vyhlásení.
Podľa RTBF problém spočíva v tom, že americké úrady zatiaľ neobjasnili podmienky výberu a odvádzania poplatkov za zásielky s tovarmi pod 800 USD.
„Spoločnosť bpost ešte nemá tieto kľúčové informácie, a preto je nútená pozastaviť zásielky tovaru do Spojených štátov od 23. augusta, aby sa predišlo hromadeniu balíkov alebo neočakávaným poplatkom za ich zaslanie. Posledný deň prijímania balíkov je 22. august,“ uvádza sa vo vyhlásení bpost.
Poštová a logistická spoločnosť vysvetlila, že ide o mimoriadne opatrenie, ktoré je mimo jej kontroly a ktorého cieľom je chrániť zákazníkov, a spresnila, že záležitosť konzultuje so svojimi medzinárodnými partnermi a pracuje na čo najskoršom obnovení zásielok do Spojených štátov.
(1 EUR = 1,1682 USD)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
