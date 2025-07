Šéf koncernu Evonik: Neistota v globálnej ekonomike sa bude zvyšovať

Düsseldorf 21. júla (TASR) - Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vedie ku globálnej kríze, neistota by však pretrvala aj v prípade dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi, vyhlásil Christian Kullmann, generálny riaditeľ druhej najväčšej chemickej spoločnosti v Nemecku Evonik. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Neustále vyhrážanie sa novými clami nás privádza na pokraj globálnej hospodárskej krízy,“ uviedol Kullmann pre denník Handelsblatt vo vyjadreniach zverejnených v nedeľu (20. 7.). „Neistota a strach z toho, čo by táto administratíva mohla urobiť ďalej, sú rozšírené po celom svete,“ povedal, pričom upozornil, že nie je isté, ako dlho by pretrvala akákoľvek obchodná dohoda medzi EÚ a USA. „Som si istý, že politika USA bude naďalej premenlivá a že neistota pre globálnu ekonomiku sa bude ďalej zvyšovať,“ uzavrel Kullmann.



Trump oznámil, že s účinnosťou od 1. augusta zavedie na dovoz z EÚ clo vo výške 30 %. Washington a Brusel naďalej pokračujú v rozhovoroch o novej obchodnej dohode. EÚ medzitým pripravila zoznam odvetných ciel na dovoz z USA, ak sa nepodarí nájsť riešenie na rokovaniach.