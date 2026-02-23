< sekcia Ekonomika
Neistota v oblasti ciel oslabila americký akciový trh
Autor TASR
New York 23. februára (TASR) - Neistota v súvislosti s novými clami, ktoré ohlásil prezident USA Donald Trump, spôsobila v pondelok pokles amerického akciového trhu a rast ceny zlata. Priemyselný index Dow Jones v dopoludňajšom obchodovaní klesol o 742 bodov, čiže o 1,5 %. Index S&P 500 stratil 1,04 % a technologický index Nasdaq sa oslabil o 1,2 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNN.
Trump v sobotu (21. 2.) oznámil, že celoplošné globálne clá, ktoré ohlásil predošlý deň, zvýši na 15 % z pôvodne zamýšľanej úrovne 10 %. Odpovedal tak na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil americké takzvané recipročné clá.
„Pohyby ciel sem a tam budú pravdepodobne pre trhy rušivou témou po zvyšok roka, aj keď s menšou volatilitou, akú spôsobil počiatočný šok vlani v apríli,“ uviedol Michael Landsberg zo spoločnosti Landsberg Bennett Private Wealth Management. „Kľúčovou otázkou pre trhy nie je len samotná úroveň ciel, ale aj nepredvídateľnosť v otázke, čo bude nasledovať,“ uviedla analytička spoločnosti Capital.com Daniela Hathornová.
Americký dolár sa mierne oslabil. Výnosy štátnych dlhopisov USA klesli, keďže investori sa začali uchyľovať k vládnym cenným papierom. Cena zlata, ktoré slúži ako bezpečné útočisko, vzrástla o 2,9 % nad 5200 USD (4412,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
(1 EUR = 1,1784 USD)
