Neistota v súvislosti s brexitom ovplyvní úvery v Británii

Londýn 23. októbra (TASR) – Británia stále čelí značným neistotám v súvislosti s brexitom, ktorý bude nejaký čas brzdiť hospodárstvo krajiny. A to bude mať negatívne dôsledky pre dlžníkov, ktorí splácajú úvery. Upozornila na to v stredu ratingová agentúra Moody's.



Hlasovanie v parlamente v utorok (22. 10.) v prospech dohody o brexite ukázalo, že pravdepodobnosť odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) s dohodou je vyššia ako pred nejakým časom, povedal Colin Ellis, riaditeľ pre úverovú stratégiu v agentúre Moody's.



Ale okolo načasovania a konečného výsledku brexitu pretrváva značná neistota. To bude pravdepodobne ešte nejaký čas ovplyvňovať rozhodnutia o výdavkoch, investíciách a prenájme, čo je "jasný úverový negatív", dodal.



Britskí zákonodarcovia v utorok schválili návrh dohody o brexite, ktorú dosiahol s EÚ premiér Boris Johnson. Ale odmietli jeho plán urýchliť proces schvaľovania potrebnej legislatívy v parlamente a skrátiť ho na tri dni, aby ním prešla do 31. októbra, keď by mala Británia odísť z bloku.