Neistota vo svete zvýrazňuje investorom potrebu rozloženia rizika
Hlavný ekonóm Wealth Effect Management Vladimír Vaňo poukázal na to, že mimoriadne silný začiatok roka 2026 zaznamenali akcie na rozvíjajúcich sa trhoch.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Finančné trhy majú za sebou obdobie plné výkyvov a neistota vo svetovej ekonomike je naďalej vysoká. Tento vývoj ešte viac ako v minulosti ukazuje dôležitosť dlhodobého prístupu k investovaniu a rozkladania rizika aj pre bežných malých investorov, zhodujú sa ekonomickí analytici.
„Treba povedať, že finančné trhy majú za sebou veľmi volatilný rok: po aprílovej korekcii v roku 2025, ktorú spustili clá prezidenta Trumpa, sa akcie nielen zotavili, ale americké aj európske indexy dosiahli nové historické maximá, pričom dokonca európske trhy prekonali v raste aj tie americké. Súčasne však začali rásť pochybnosti o nedotknuteľnosti dolára, čo vidno na oslabení jeho kurzu voči euru, ktoré je výraznejšie, ako naznačujú rozdiely v samotných základných úrokových sadzbách,“ uviedol pre TASR finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.
Rast verejného dlhu Spojených štátov, nepredvídateľnosť rozhodnutí súčasného prezidenta Donalda Trumpa, či diskusie o politickom vplyve na nezávislosť americkej centrálnej banky Fed nastolili otázku o „nedotknuteľnosti“ amerického dolára ako najdôležitejšej rezervnej meny, upozornili v aktuálnom komentári analytici Národnej banky Slovenska (NBS). Pripomenuli, že dolár začal strácať pôdu pod nohami po rozhodnutí Bieleho domu z apríla 2025, ktorým sa uvalili vysoké clá na dovoz do USA.
„Napriek výkyvom nevidíme masívny odchod investorov z USA. Dolár si naďalej udržiava dominantné postavenie v globálnom finančnom systéme a americké aktíva zostávajú kľúčovou súčasťou svetových portfólií. Zmena sa nateraz prejavuje v prístupe investorov. Tí sú opatrnejší pri rozkladaní rizika a postupnej diverzifikácii, no žiaden zlom sa nedeje,“ zhodnotili ekonómovia NBS. Z týchto obáv podľa nich ťaží napríklad zlato, ktoré je vnímané ako poistka v čase neistoty. Aj to však zažilo tento rok nielen výrazný vzostup hodnoty na historické maximá, ale aj silnú korekciu.
V akciách podľa Búlika vidno za posledné mesiace rozdielny vývoj medzi tzv. rastovými a hodnotovými akciami. Kým hodnotové akcie narástli od októbra 2025 o vyše 8 %, rastové tituly, najmä technologické a AI firmy, sú v strate cez 2 %. A to napriek tomu, že najväčšie technologické firmy generujú vysoké tržby aj zisky.
Tento vývoj podľa analytika podčiarkuje význam dlhodobého investovania. „Kľúčové je pochopiť rozdiel medzi investovaním a obchodovaním. Krátkodobá snaha zarobiť a trafiť správny okamih na nákup a predaj je obchodovanie, a to bez ohľadu na to, či sa zameriavam na akcie alebo kryptomeny či zlato. Skutočné investovanie je naopak pravidelné investovanie na kapitálovom trhu a následné dlhodobé držanie široko rozloženého portfólia aktív - ideálne akciových fondov s investičným horizontom 10 a viac rokov,“ priblížil Búlik. Takýto prístup podľa neho priniesol za uplynulých viac ako 100 rokov na americkom trhu priemerné ročné zhodnotenie vyše 9 %, a to vrátane všetkých kríz a poklesov.
Hlavný ekonóm Wealth Effect Management Vladimír Vaňo poukázal na to, že mimoriadne silný začiatok roka 2026 zaznamenali akcie na rozvíjajúcich sa trhoch, výrazne sa posilnil napríklad juhokórejský alebo taiwanský burzový index. Tento vývoj podľa neho zohľadňuje očakávania investorov, že najmä producenti polovodičov a súvisiacich súčiastok budú stáť na víťaznej strane aktuálneho boomu umelej inteligencie (AI). Naopak, na americkom technologickom trhu sa tento rok prejavili vážne obavy z možnej deštrukcie podnikateľských modelov najmä v sektore softvérových spoločností.
„Oslabenie výmenného kurzu dolára na štvorročné minimá - od začiatku roku 2025 už o vyše 17 % - prispieva k tejto realokácii investorov, keďže fundamentálne ukazovatele na rastúcich trhoch sa zlepšujú už nejaký čas, ale práve vlaňajší prepad kurzu dolára upriamil pozornosť svetových investorov na trhy mimo USA,“ uviedol pre TASR Vaňo.
Správne vyskladaná investičná stratégia by mala podľa Búlika kombinovať ETF a podielové fondy z rôznych segmentov, krajín a trhov. Dôležitou naďalej zostáva diverzifikácia investícií ako spôsob zmierňovania rizika. Upozornil, že rastové akcie, najmä AI segment, nesú v súčasnosti riziko nadhodnotenia a prehnaných očakávaní. „Rozhodne preto neodporúčam hľadať ´hviezdne´ mená medzi titulmi a na základe palcových titulkov a emócií do nich investovať. Rozhodne netreba podceniť geografickú diverzifikáciu, čiže odporúčam investovať aj do cenných papierov mimo USA,“ konštatoval analytik.
Pre bežného malého investora to podľa neho neznamená odísť z amerických aktív, ale mať popri nich aj akciové fondy z ďalších regiónov. Naopak, neodporúča im nákup rôznych pákových produktov alebo kryptomien, keďže ide o vysoko rizikové investície.
Analytici sa zároveň zhodujú, že pred investovaním je dôležité posúdiť konkrétnu situáciu každého investora a nastaviť stratégiu podľa jeho potrieb. „Investičné rozhodnutia by mal každý klient konzultovať so svojim poradcom pre správu majetku a investícií, pretože ich ovplyvňujú nielen aktuálne vyhliadky vo svetovom hospodárstve a na finančných trhoch, ale aj množstvo dôležitých personalizovaných faktorov, ako sú investičný horizont klienta, jeho sklon k riziku, skúsenosti s investovaním do cenných papierov, príjmová a majetková situácia a podobne,“ doplnil Vaňo.
