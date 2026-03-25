Nejednoznačné výklady pri poskytovaní náhrad za pôdu sa majú odstrániť
Autor TASR
Bratislava/Veľké Zálužie 25. marca (TASR) - Nejednoznačné výklady doterajších ustanovení týkajúcich sa foriem poskytovaných náhrad pozemkov by sa mali odstrániť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní vo Veľkom Záluží schválila vláda.
„Navrhované zmeny prispejú aj k odstráneniu možných nejednoznačných výkladov doterajších ustanovení týkajúcich sa foriem poskytovaných náhrad, resp. oceňovania priznaných nárokov na náhradu,“ spresnil agrorezort.
Návrh zákona podľa MPRV upravuje postupy fondu a oprávnených osôb, resp. ich dedičov a osôb, kde sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi oprávnenej osoby, ktoré umožnia uzavrieť poskytnutie náhrad doteraz nečinným oprávneným osobám bez ujmy na ich právach. V zásade sa ich nárok na pozemkovú náhradu v týchto prípadoch zmení na nárok na náhradu v peniazoch.
Návrh zákona podľa agrorezortu rozširuje ponuku katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond (SPF) môže poskytovať oprávneným osobám náhradné pozemky, čo prispeje k dynamickejšiemu plneniu reštitučných nárokov oprávnených osôb.
Ministerstvo pôdohospodárstva zdôraznilo, že jednou z vážnych prekážok pre usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ako aj pre vytvorenie vhodných pozemkovoprávnych pomerov hospodárenia na pôde je zdĺhavý proces riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb.
Problémy v procese uspokojovania reštitučných nárokov oprávnených osôb spočívajú v zdĺhavosti rozhodovacích konaní príslušných orgánov štátnej správy, v dôsledku čoho ku koncu roka 2024 zostávalo ešte neukončených 5922 konaní, čo predstavuje 7,24 % uplatnených reštitučných nárokov.
Veľkú časť týchto prípadov tvoria nároky, ktoré boli, resp. sú predmetom komplikovaných súdnych konaní. V roku 2024 nastal na úseku reštitúcií výrazne pozitívny posun pri vydávaní náhrad, ktoré v zastúpení Slovenskej republiky ako povinná osoba uspokojuje SPF.
Fond podľa MPRV v roku 2024 poskytol 708 reštitučných náhrad, z čoho bolo formou zmlúv o bezodplatnom prevode náhradných pozemkov realizovaných 370 reštitučných plnení v náhradných pozemkoch a 338 poskytnutých náhrad bolo v peňažnom plnení. Týmto sa fondu podarilo na úseku reštitúcií uvoľniť tzv. spisovú zápchu, pretože uvedený počet 708 poskytnutých náhrad v roku 2024 o 411 prevyšuje počet nových reštitučných rozhodnutí doručených SPF v uvedenom roku.
„Veľkou prekážkou pri plnení povinnosti fondu poskytnúť náhradu je však najmä nedostatočná súčinnosť, resp. úplná nečinnosť oprávnenej osoby, ktorá si síce v zákonom stanovenej trojročnej lehote svoje právo na náhradu uplatnila, avšak ďalej od určitého štádia procesu poskytnutia náhrady nekoná. Ide o prípady, keď oprávnená osoba odmietne prevziať finančnú náhradu a neustále požaduje poskytnutie náhradného pozemku,“ dodal agrorezort.
