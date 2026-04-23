Nejednoznačné výklady pri poskytovaní náhrad za pôdu sa majú odstrániť
Bratislava 23. apríla (TASR) - Nejednoznačné výklady doterajších ustanovení týkajúcich sa foriem poskytovaných náhrad pozemkov by sa mali odstrániť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok posunula do druhého čítania. Novela by po schválení mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2026.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) pri odôvodnení návrhu avizoval, že novela má zrýchliť zdĺhavý proces uspokojovania reštitučných nárokov oprávnených osôb. „Rozšíri sa ponuka katastrálnych území, ktorým Slovenský pozemkový fond (SPF) alebo správca môže poskytovať oprávneným osobám náhradné pozemky,“ priblížil.
Zároveň sa podľa neho preklenuje prekážka spočívajúca v nedostatočnej súčinnosti alebo úplnej nečinnosti oprávnenej osoby, ktorej sa od určitého štádia procesu poskytne náhrada. „To sa týka aj situácie, kedy oprávnená osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie, zomrela alebo jej dedičia ďalej nekonajú. Týka sa to aj situácie, kedy právo oprávnenej osoby nebolo vôbec predmetom dedičského konania,“ vysvetlil Takáč. Ak nebude súčinná oprávnená osoba, finančná náhrada pôjde podľa neho do depozitu a SPF to bude môcť uzatvoriť. Ak sa oprávnená osoba v budúcnosti ohlási, dostane tieto peniaze.
Návrh podľa agrorezortu upravuje postupy SPF a oprávnených osôb, resp. ich dedičov a osôb, kde sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi oprávnenej osoby, ktoré umožnia uzavrieť poskytnutie náhrad doteraz nečinným oprávneným osobám bez ujmy na ich právach. V zásade sa ich nárok na pozemkovú náhradu v týchto prípadoch zmení na nárok na náhradu v peniazoch. Návrh tiež rozširuje ponuku katastrálnych území, v ktorých SPF môže poskytovať oprávneným osobám náhradné pozemky, čo má prispieť k dynamickejšiemu plneniu reštitučných nárokov.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zdôraznilo, že jednou z vážnych prekážok pre usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ako aj pre vytvorenie vhodných pozemkovoprávnych pomerov hospodárenia na pôde je zdĺhavý proces riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb. Problémy spočívajú v zdĺhavosti rozhodovacích konaní príslušných orgánov štátnej správy, v dôsledku čoho ku koncu roka 2024 zostávalo ešte neukončených 5922 konaní, čo predstavuje 7,24 % uplatnených reštitučných nárokov. Veľkú časť týchto prípadov tvoria nároky, ktoré boli, resp. sú predmetom komplikovaných súdnych konaní.
V roku 2024 nastal podľa agrorezortu na úseku reštitúcií pozitívny posun pri vydávaní náhrad, ktoré v zastúpení SR uspokojuje SPF. Fond v roku 2024 poskytol 708 reštitučných náhrad, z čoho bolo realizovaných 370 reštitučných plnení v náhradných pozemkoch a 338 v peňažnom plnení. Týmto sa fondu podarilo uvoľniť tzv. spisovú zápchu, pretože uvedený počet o 411 prevyšuje počet nových reštitučných rozhodnutí doručených SPF v uvedenom roku, zdôraznilo MPRV.
