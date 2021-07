Nekontrolovaný vznik solárnych zariadení môže preťažiť rakúsku sieť

Viedeň 3. júla (TASR) - Dolnorakúsky prevádzkovateľ rozvodných sietí Netz Niederösterreich varuje pred nekontrolovaným budovaním zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, predovšetkým však solárnych zariadení. V takom prípade môže dôjsť k preťaženiu kapacity lokálnych rozvodných sietí, čo bude mať za následok ich nákladné rozširovanie.



Riaditeľ spoločnosti Werner Hengst zdôrazňuje, že lepšie plánovanie môže podobným problémom zabrániť. Ak majitelia nových zariadení budú brať ohľad na rozvodnú infraštruktúru a optimalizujú vlastnú spotrebu, umožní to nielen zamedziť vzniku zbytočných nákladov, ale zároveň to urýchli rozvoj ekologickej energetiky.



Za kľúčové považuje vyhýbanie sa preťaženiu sietí v časoch energetickej špičky a vyzýva k šetrnému rozvoju ekologických elektrární. Solárna a veterná energia vykazujú výrazné výkyvy v objeme vyprodukovanej energie v závislosti od množstva slnečného svetla a sily vetra. Väčšie fotovoltaické zariadenia by sa podľa neho mali budovať najmä v regiónoch s dostatočnou kapacitou rozvodných sietí. Rozhodne by nemali vznikať na miestach, kde je potrebné ešte len postaviť novú transformačnú stanicu, aby sa zariadenie vôbec mohlo pripojiť k sieti.



Podľa agentúry APA len v Dolnom Rakúsku bolo na konci júna pripojených viac než 43.000 solárnych a veterných zariadení. V prvej polovici roka eviduje Netz Niederösterreich celkovo 10.213 žiadostí o schválenie nových energetických zariadení.