Nelegálne napojenie studní môže kontaminovať vodu

Liptovský Mikuláš 6. apríla (TASR) - Nelegálne napojenie vlastnej studne na verejný vodovod môže kontaminovať vodu. Upozornil na to vedúci oddelenia kvality vody Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) v Liptovskom Mikuláši Tibor Burger.



"Prepojenie vnútorných rozvodov napojených na verejný vodovod s potrubím z iného zdroja vody predstavuje zdravotné riziko nielen pre majiteľa a členov domácnosti, ale aj širšieho okolia. Riziko je násobne vyššie, ak sa pre takýto krok rozhodne majiteľ penziónu, hotela alebo stravovacieho zariadenia," vysvetlil Burger.



Podľa jeho slov je len málo vlastných studní zabezpečených dezinfekciou. Zdôraznil, že zariadenia zabezpečujúce tlak vlastnej studňovej vody v systéme vysoko prevyšujú svojím výkonom tlak vody dodávanej verejným vodovodom. "Tento rozdiel môže spôsobiť prienik kontaminovanej vody do vnútorných rozvodov, ale aj ďalej do verejného vodovodu a ohroziť pitnú vodu v širšom okolí," povedal.



Priblížil, že množstvo odhalených prípadov nelegálneho prepojenia verejného vodovodu s vlastnou vodou dodávajú firmy alebo živnostníci "na kľúč". Podľa Burgera zákazníci veria, že sú to odborníci, že napojenie je bezpečné a v súlade s legislatívou. "Okrem zdravotného rizika zároveň neoprávneným vypúšťaním vody z vlastnej studne do verejnej kanalizácie dochádza k ekonomickej škode. Podľa zákona má vlastník studne povinnosť nahradiť škody prevádzkovateľovi," skonštatoval vedúci oddelenia kvality vody.