Nelegálne zamestnávanie pretrváva, rastie fenomén falošných živností
Inšpektoráty práce uložili v roku 2025 celkovo 735 pokút v sume 2,62 milióna eur, najmä v stavebníctve, službách a priemysle.
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Inšpektoráty práce odhalili v roku 2025 na Slovensku 1211 nelegálne zamestnávaných osôb u 693 zamestnávateľov. Vyplýva to z informatívnej správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
Inšpektoráty práce celkovo vykonali 16.635 kontrol, pri ktorých preverili takmer 14.800 subjektov a viac ako 31.500 pracujúcich. Podiel nelegálne zamestnávaných predstavoval 3,8 %, čo je mierny pokles oproti roku 2024.
Najviac prípadov zaznamenali v stavebníctve (414), priemyselnej výrobe (161) a v sektore ubytovacích a stravovacích služieb (140). Najvyšší počet nelegálne zamestnaných bol odhalený u zamestnávateľov so sídlom v Nitrianskom kraji (269) a najnižší počet u zamestnávateľov so sídlom v Bratislavskom kraji (61). Prevažnú väčšinu tvorili muži a viac ako 1000 nelegálne zamestnaných osôb boli občania Slovenska. Nelegálne zamestnaných cudzincov bolo vyše 200 a pochádzali najmä z Ukrajiny a Vietnamu.
Správa zároveň poukazuje na rastúci problém tzv. falošných živností, pri ktorých dochádza k zastretému výkonu závislej práce mimo pracovného pomeru. V roku 2025 evidovali inšpektoráty 55 subjektov, ktoré takýmto spôsobom nelegálne zamestnávali, čo predstavovalo nárast takmer o 62 % oproti minulému roku. Nelegálne zamestnávaných živnostníkov bolo 166, čo predstavuje ešte výraznejší nárast oproti predchádzajúcemu roku, a to o 191 %.
Inšpektoráty práce uložili v roku 2025 celkovo 735 pokút v sume 2,62 milióna eur, najmä v stavebníctve, službách a priemysle. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet a výška pokút klesla v priemere o štyri a pol percenta. Najviac sankcií smerovalo na malé firmy.
