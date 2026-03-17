NELEGÁLNY BIZNIS: Finančná správa zaistila takmer 600.000 cigariet
Podľa zistení finančnej správy doposiaľ neznámi páchatelia v prenajatých skladových priestoroch neoprávnene prechovávali, spracovávali a vyrábali tabakové výrobky bez povolenia.
Autor TASR
Zlaté Moravce 17. marca (TASR) - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili v priemyselnom areáli v katastri mesta Zlaté Moravce nelegálnu výrobu cigariet. Počas akcie s krycím názvom Kalex zaistili takmer 600.000 kusov nelegálnych cigariet, šesť ton tabaku a technologické zariadenia na ich výrobu. Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na viac ako 1,75 milióna eur, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Pri prehliadke nebytových priestorov a pozemkov v priemyselnom areáli objavili príslušníci KÚFS kompletné zázemie na spracovanie tabaku a výrobu cigariet. Počas zásahu zaistili 583.860 kusov nelegálne vyrobených cigariet, 5908,1 kilogramu tabaku určeného na výrobu cigariet, 3431,2 kilogramu výrobných nepodarkov cigariet, 36 paliet komponentov na výrobu cigariet, zariadenie na spracovanie tabaku, vysokozdvižný vozík a ďalšiu manipulačnú techniku.
Podľa zistení finančnej správy doposiaľ neznámi páchatelia v prenajatých skladových priestoroch neoprávnene prechovávali, spracovávali a vyrábali tabakové výrobky bez povolenia správcu dane a bez platnej slovenskej kontrolnej známky.
Akciu vykonali príslušníci KÚFS na základe informácií získaných operatívno-pátracou činnosťou a vlastnou analytickou činnosťou. Na realizácii sa podieľali aj ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra a technik Policajného zboru.
V uvedenej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru v jednočinnom súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
