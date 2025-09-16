< sekcia Ekonomika
Nemci budú mať zásobníky plynu naplnené na potrebné minimum
Nemecko naplnilo svoje zásobníky do dnešných dní na 75 %. To mu umožňuje, aby ich do 1. novembra naplnilo na 81 %, čo je minimálna naplnenosť stanovená Bruselom.
Berlín 16. septembra (TASR) - Nemecko má svoje podzemné zásobníky plynu naplnené momentálne na úroveň, ktorá mu do novembra umožní dosiahnuť Európskou úniou stanovené minimálne požiadavky. Združenie prevádzkovateľov nemeckých zásobníkov Initiative Energien Speichern (INES) však upozorňuje, že objem plynu v zásobníkoch bude pozorne sledovať, keďže riziká pre energetickú bezpečnosť stále nepominuli. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nemecko naplnilo svoje zásobníky do dnešných dní na 75 %. To mu umožňuje, aby ich do 1. novembra naplnilo na 81 %, čo je minimálna naplnenosť stanovená Bruselom. Na druhej strane, v minulom roku o takomto čase mali Nemci podzemné zásobníky naplnené na vyše 95 %, uviedla európska plynárenská asociácia Gas Infrastructure Europe (GIE).
„Táto 75-percentná úroveň normálne predstavuje bezpečné dodávky plynu (počas zimnej sezóny), ak sú teploty bežné, prípadne je zima teplá,“ uviedlo združenie INES. Ak by však zima bola mimoriadne chladná, bude to znamenať riziko. Nasledujúce informácie o naplnenosti zásobníkov zverejní INES 18. novembra.