Nemci čelia výzvam, aby napriek chladnému počasiu šetrili plynom

Berlín 29. septembra (TASR) – Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) vydal vo štvrtok naliehavé varovanie. Vyzval spotrebiteľov, aby viac šetrili plynom bez ohľadu na chladné počasie, keďže čísla ukázali nadpriemernú spotrebu, napriek opakovaným prosbám o zdržanlivosť. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Bez výrazného zníženia, a to aj v súkromných domácnostiach, bude ťažké vyhnúť sa nedostatku plynu túto zimu," uviedol vo vyhlásení šéf BNetzA Klaus Müller.



Údaje, ktoré BNetzA zverejnil vo štvrtok, ukázali spotrebu 483 gigawatthodín (GWh) za týždeň od 19. do 25. septembra, čo je výrazne nad priemerom 422 GWh za toto obdobie v rokoch 2018 až 2021.



"Aj keď bol minulý týždeň výrazne chladnejší ako ten istý týždeň v predchádzajúcich rokoch, úspory potrebné na zabránenie nedostatku plynu sa musia dosiahnuť bez ohľadu na teploty," uviedol úrad, podľa ktorého na to, aby sa zamedzilo nedostatku plynu, by bolo potrebné znížiť jeho spotrebu aspoň o 20 %.



Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila energetickú krízu v Nemecku, pričom Moskva mu čoraz viac stláčala dodávky plynu. Najväčšia európska ekonomika bola predtým silne závislá od ruského plynu a snaží sa zabezpečiť si dodávky odinakiaľ.



BNetzA vo štvrtok tiež uviedol, že nemecké zásobníky plynu sú pred zimu naplnené na 91,5 %, ale stále sú potrebné ďalšie úspory. "Plynom treba šetriť, aj keď sa ešte viac ochladí. To bude závisieť od každého jedného z nás," povedal Müller.



Nemecká vláda opakovane vyzýva spotrebiteľov, aby šetrili energiou. Vonovia, najväčšia realitná skupina v krajine, plánuje obmedziť nočnú teplotu vo svojich 350.000 nájomných bytoch na 17 stupňov Celzia.



Dolná komora nemeckého parlamentu Bundestag plánuje túto zimu vypnúť teplú vodu vo svojich kanceláriách a udržiavať teplotu vzduchu nie vyššiu ako 20 stupňov Celzia.