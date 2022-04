Nemci chcú preskúmať svoje rezervy ropy a plynu v Severnom mori

Berlín 7. apríla (TASR) - Nemecko by malo preskúmať vlastné rezervy ropy a plynu v Severnom mori. Povedal to nemecký minister financií Christian Lindner v súvislosti s alternatívami, ktoré Berlín hľadá k dovozu energetických surovín z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po rokoch výhodných dovozov energií z Ruskej federácie sa po útoku Ruska na Ukrajinu rozprúdili v Nemecku diskusie o tom, ako dovozy ukončiť. Kritici nákupov ruských energií poukazujú najmä na fakt, že Berlín tak pomáha Moskve financovať vojnu na Ukrajine.



Podľa nemeckej spravodajskej televízie n-tv Lindner uviedol, že Nemecko sa musí v súvislosti s energetickou politikou "postaviť na vlastné nohy". Vláda bude pokračovať v podpore obnoviteľných zdrojov energie, vzhľadom na vývoj situácie na trhu s energiami však bude musieť zvážiť aj ďalšie možnosti.



Poukázal najmä na ložiská ropy a plynu v Severnom mori a predchádzajúcu koaličnú dohodu o tom, že Nemecko už nebude z týchto ložísk ťažiť, prípadne robiť nový prieskum. Ako uviedol, nemecká vláda by sa mala opäť "pozrieť na vývoj v Severnom mori" a v tejto veci začať rokovať s európskymi partnermi, najmä s Holandskom. Vzhľadom na prudký rast cien energií má prieskum a ťažba ekonomicky úplne inú perspektívu než pred časom, dodal Lindner.



Stanica n-tv, ktorá sa odvolala na odhady Spolkovej asociácie pre zemný plyn, ropu a geotermálnu energiu, poukázala napríklad na ložisko zemného plynu na nemecko-holandskej hranici v Severnom mori neďaleko ostrova Borkum. Z toho by sa podľa asociácie mohla ročne ťažiť približne jedna miliarda kubických metrov plynu.