Nemci čoraz viac prechádzajú na bezhotovostné platby

Berlín 1. júla (TASR) - Nemci pomaly prechádzajú na bezhotovostné platby, pričom 51 % platieb v minulom roku sa uskutočnilo tradičnými bankovkami a mincami, čo je o sedem percentuálnych bodov menej ako v predchádzajúcej v roku 2021. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na novú štúdiu nemeckej centrálnej banky (Bundesbank).



Používanie debetných kariet sa podľa prieskumu Bundesbanky zvýšilo o päť percentuálnych bodov na 27 % transakcií, rovnako ako platby prostredníctvom smartfónov, ktoré vzrástlo o štyri percentuálne body na 6 %. Merané podľa objemu platieb debetné karty prvýkrát predbehli hotovosť. Vlani zodpovedali za 32 % celkovej hodnoty transakcií v porovnaní s 26 %, ktoré sa realizovali s použitím hotovosti. Zvýšila sa aj akceptácia bezhotovostných platieb, pričom 80 % všetkých transakcií bolo minulý rok možné uskutočniť kartou alebo telefonicky, čo je o 20 percentuálnych bodov viac ako pred dvoma rokmi. Takmer pätina opýtaných uviedla prípady, keď bezhotovostná platba nebola možná.



Pandémia nového koronavírusu zvýšila využívanie bezhotovostných platieb, aj keď nemeckí spotrebitelia zaostávajú za ostatnými západnými krajinami. Napriek tomu sa návrat k bankovkám a minciam zdá byť nepravdepodobný. Ešte v roku 2017 tvorili v Nemecku hotovostné platby 74 % všetkých transakcií. Zatiaľ čo 63 % respondentov by si prialo, aby sa hotovosť používala aj v nasledujúcich 15 rokoch, len 39 % to považuje za pravdepodobné a 48 % očakáva, že do roku 2038 prestane byť súčasťou každodenného života.