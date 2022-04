Nemci doviezli v januári z Ruska menej plynu, zaplatili však viac

Frankfurt nad Mohanom 5. apríla (TASR) - Nemecko doviezlo v januári medziročne o takmer desatinu plynu z Ruska menej, účet bol však zhruba trojnásobne vyšší než pred rokom. Uviedol to v utorok Spolkový úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu BAFA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa BAFA Nemecko doviezlo z Ruska v januári približne 11,6 miliardy kubických metrov (m3) zemného plynu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 8,2 %.



Na druhej strane, v porovnaní s januárom 2021 zaplatili Nemci o 217 % viac. Ako uviedol BAFA, za januárové dodávky zaplatilo Nemecko 5,7 miliardy eur, zatiaľ čo v januári 2021 to bolo 1,8 miliardy eur. Dôvodom boli nízke zásoby plynu na začiatku roka potom, ako Rusko začalo obmedzovať dodávky, čo vyhnalo ceny suroviny na rekordné hodnoty.



BAFA zverejňuje údaje o dovoze s dvojmesačným oneskorením. To znamená, že vplyv februárovej invázie Ruska na Ukrajinu a následné sankcie západných štátov voči Ruskej federácii sa ešte v štatistikách neodrazili.