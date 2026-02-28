< sekcia Ekonomika
Nemci kupovali vlani menej vína, tržby klesli zhruba o 7 %
Údaje vychádzajú z prieskumu uskutočneného na vzorke približne 20.000 domácností, ktorý zrealizovala spoločnosť pre prieskum trhu Nielsen.
Autor TASR
Berlín 28. februára (TASR) - Záujem Nemcov o víno vlani klesol, čo sa odrazilo na objeme predaja aj tržbách. V obidvoch prípadoch klesli zhruba o 7 %. Uviedol to koncom tohto týždňa Nemecký vinársky inštitút (DWI), podľa ktorého je za poklesom stále utlmená nálada spotrebiteľov. Informovala o tom agentúra DPA.
Údaje vychádzajú z prieskumu uskutočneného na vzorke približne 20.000 domácností, ktorý zrealizovala spoločnosť pre prieskum trhu Nielsen. Podľa tohto prieskumu sa pokles predaja týka domácich aj zahraničných vín, konkrétne čísla o objeme predaného vína však spoločnosť nezverejnila.
Podľa riaditeľky DWI Melanie Broyé-Engelkesovej sa počet domácností kupujúcich víno v porovnaní s predchádzajúcim rokom príliš nezmenil, kupovali ho však menej často ako v roku 2024 a v menších objemoch. Celkovú situáciu na trhu popísala Broyé-Engelkesová ako napätú.
Čo sa týka podielu na trhu, v prípade domácich vín dosiahol 42,6 %. Vína z Talianska obsadili vlani približne 17 % nemeckého trhu, španielske vína 13 % a francúzske 9 %.
Údaje vychádzajú z prieskumu uskutočneného na vzorke približne 20.000 domácností, ktorý zrealizovala spoločnosť pre prieskum trhu Nielsen. Podľa tohto prieskumu sa pokles predaja týka domácich aj zahraničných vín, konkrétne čísla o objeme predaného vína však spoločnosť nezverejnila.
Podľa riaditeľky DWI Melanie Broyé-Engelkesovej sa počet domácností kupujúcich víno v porovnaní s predchádzajúcim rokom príliš nezmenil, kupovali ho však menej často ako v roku 2024 a v menších objemoch. Celkovú situáciu na trhu popísala Broyé-Engelkesová ako napätú.
Čo sa týka podielu na trhu, v prípade domácich vín dosiahol 42,6 %. Vína z Talianska obsadili vlani približne 17 % nemeckého trhu, španielske vína 13 % a francúzske 9 %.