Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Ekonomika

Nemci kupovali vlani menej vína, tržby klesli zhruba o 7 %

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Údaje vychádzajú z prieskumu uskutočneného na vzorke približne 20.000 domácností, ktorý zrealizovala spoločnosť pre prieskum trhu Nielsen.

Autor TASR
Berlín 28. februára (TASR) - Záujem Nemcov o víno vlani klesol, čo sa odrazilo na objeme predaja aj tržbách. V obidvoch prípadoch klesli zhruba o 7 %. Uviedol to koncom tohto týždňa Nemecký vinársky inštitút (DWI), podľa ktorého je za poklesom stále utlmená nálada spotrebiteľov. Informovala o tom agentúra DPA.

Údaje vychádzajú z prieskumu uskutočneného na vzorke približne 20.000 domácností, ktorý zrealizovala spoločnosť pre prieskum trhu Nielsen. Podľa tohto prieskumu sa pokles predaja týka domácich aj zahraničných vín, konkrétne čísla o objeme predaného vína však spoločnosť nezverejnila.

Podľa riaditeľky DWI Melanie Broyé-Engelkesovej sa počet domácností kupujúcich víno v porovnaní s predchádzajúcim rokom príliš nezmenil, kupovali ho však menej často ako v roku 2024 a v menších objemoch. Celkovú situáciu na trhu popísala Broyé-Engelkesová ako napätú.

Čo sa týka podielu na trhu, v prípade domácich vín dosiahol 42,6 %. Vína z Talianska obsadili vlani približne 17 % nemeckého trhu, španielske vína 13 % a francúzske 9 %.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto