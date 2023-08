Nemci odchádzajú do dôchodku neskôr a poberajú dávky dlhšie

Berlín 26. augusta (TASR) - Ľudia v Nemecku odchádzali vlani do dôchodku neskôr, pričom tak muži, ako aj ženy pracovali približne o dva roky dlhšie ako v roku 2001. A zároveň poberali tieto sociálne dávky dlhšie. Ukázali to tento týždeň údaje Nemeckej dôchodkovej poisťovne. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa poisťovne sa vek odchodu do dôchodku mužov a žien v Nemecku minulý rok zvýšil na 64,4 roka. V roku 2021 odchádzali muži do dôchodku v priemere vo veku 64,1 roka a ženy vo veku 64,2 roka, ale v roku 2001 končili muži v práci vo veku 62,4 a ženy vo veku 62,5 roka.



Zároveň však dôchodcovia dostávali vlani svoje dôchodky dlhšie ako v predchádzajúcich rokoch, keďže ľudia sa dožívajú stále vyššieho veku.



Konkrétne muži vlani čerpali dôchodky v priemere 18,8 roka, podobne ako v roku 2021, zatiaľ čo v roku 2012 to bolo 16,7 roka.



Ženy poberali v roku 2022 dôchodky v priemere 22,2 roka, o niečo dlhšie ako v roku 2021 a takmer o rok dlhšie ako v roku 2012.



Dlhšie obdobie dôchodku dôchodková poisťovňa pripísala zvýšeniu strednej dĺžky života.



"Hoci zvyšovanie všeobecnej dĺžky života je veľmi vítaným faktom, predstavuje výzvu pre zabezpečenie v starobe," uvádza sa v správe, podľa ktorej bude tento efekt tlmený postupným zvyšovaním veku pre odchod do dôchodku na 67 rokov do roku 2031.



Ďalším významným faktorom, okrem neskoršieho odchodu do dôchodku, je postupné vyraďovanie predčasného dôchodku, čím sa stáva skorší odchod z práce menej atraktívnym.