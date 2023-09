Nemci pre veľký dopyt prestali dotovať solárne panely na nabíjanie áut

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemecká štátna rozvojová banka KfW v stredu oznámila, že zastavila nový dotačný program na domáce nabíjanie elektrických vozidiel solárnou energiou. A to už deň po jeho spustení, keďže finančné prostriedky sa okamžite vyčerpali pre veľký dopyt. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Program ministerstva dopravy s rozpočtom 300 miliónov eur na tento rok ponúka dotáciu až 10.200 eur pre majiteľov domov a elektromobilov na inštaláciu fotovoltického systému so zásobníkom energie a nabíjacou stanicou.



Program je zameraný na podporu prechodu na elektromobily a zníženie potreby verejných nabíjacích staníc.



Do 24 hodín od spustenia programu bolo podaných približne 33.000 žiadostí, takže vyčlenené prostriedky boli vyčerpané, povedal hovorca KfW. "Žiadame všetkých záujemcov, aby nepodávali žiadne ďalšie žiadosti," uviedol hovorca.



Ministerstvo dopravy vyčlenilo na program približne 500 miliónov eur, ale 200 miliónov eur bolo vyhradených na budúci rok.