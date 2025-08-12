< sekcia Ekonomika
Nemci sa v krátkom čase nezbaví závislosti od zahraničných IT riešení
Úrady potrebujú stratégiu, ktorá určí, aké technológie možno nakupovať v zahraničí a akým spôsobom nad nimi získať určitú kontrolu, priblížila šéfka úradu.
Autor TASR
Berlín 12. augusta (TASR) - Nemecko sa v najbližšej budúcnosti nezbaví závislosti od zahraničných technológií v oblastiach, ako sú cloudové služby alebo aplikácie založené na umelej inteligencii (AI), predpokladá Spolkový úrad pre informačnú bezpečnosť (BIS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Pokiaľ ide o digitálnu suverenitu, teda využitie európskych alebo nemeckých výrobcov a dodávateľov služieb, aj v oblasti satelitov alebo aplikácií umelej inteligencie, musíme byť k sebe úprimní,“ uviedla Claudia Plattnerová, prezidentka BSI. Niektoré veľké firmy, najmä z USA, majú už teraz desaťročný náskok, čo sa týka investícií, dodala s tým, že nemecké úrady a podniky sú „technologicky závislé od mnohých miest“.
Je nerealistické očakávať, že Nemecko sa v krátkom čase úplne zbaví tejto závislosti, zdôraznila Plattnerová. Úrady potrebujú stratégiu, ktorá určí, aké technológie možno nakupovať v zahraničí a akým spôsobom nad nimi získať určitú kontrolu, priblížila šéfka úradu, ktorý pôsobí pod nemeckým ministerstvom vnútra.
