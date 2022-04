Nemci sa vrhli na pestovanie zeleniny v mestských minizáhradách

Berlín 30. apríla (TASR) - Chceli by ste si pestovať vlastnú zeleninu, keby ste na to mali priestor a nemuseli pritom veľa kopať ani sa babrať s hnojom? V Nemecku to nie je žiadny problém.



Sezónny prenájom už pripravených hriadok s nasadenou zeleninou získal na popularite ešte počas pandémie nového koronavírusu ako zdroj rekreácie. Súčasný prudký rast cien potravín dopyt po nich ešte zvýšil.



Keď údaje o inflácii za marec ukázali, že ceny čerstvej zeleniny v Nemecku vyskočili za rok až o 15 %, tento problém sa stal súčasťou národnej politickej agendy.



Spoločnosť Meine Ernte (Moja úroda), ktorá prenajíma parcely po celom Nemecku pre obyvateľov miest na pestovanie zeleniny, tento rok rozšírila svoje záhony o šestinu a ponúka až 3500 malých pozemkov, aby uspokojila rastúci dopyt.



"Za uplynulé dva roky sa pre nový koronavírus a teraz aj pre situáciu na Ukrajine veľmi výrazne zvýšil dopyt," povedala spoluzakladateľka Natalie Kirchbaumerová v záhrade na okraji Berlína. "Ľudia vidia, že potraviny sú čoraz drahšie a čoraz vzácnejšie."



Za 229 eur vám spoločnosť poskytne pozemok s rozlohou 49 štvorcových metrov, krátky úvod do starostlivosti o vysadenú zeleninu, a toľko čerstvých produktov, koľko dokážete zjesť.



Aj 32-ročný Berlínčan Alexander Strauch si hľadal nového koníčka a pozemok si prenajíma prvýkrát. "Nákladový faktor je problém najmä teraz a máme šťastie, že máme takúto záhradu," skonštatoval a dodal, že záhradkárčenie je teraz veľmi populárne.



Prvý večer sa začal inštruktážou pani Kirchbaumerovej pre niekoľko desiatok pozorných začiatočníkov, po ktorej nasledovalo vyznačenie prenajatých parciel a následné zalievanie výhonkov reďkovky a šalátu, ktoré sa už predierajú cez pôdu.



Prvú úrodu bude možné zbierať približne o štyri týždne. Časom bude na zber asi 20 ďalších druhov zeleniny, ako je mangold, kapusta, biela reďkev či zemiaky.



Niektorým to stačí, iní sa po prvých úspechoch rozhodnú zašpiniť si ruky a znova niečo zasadiť. To sú pestovatelia, ktorí vďaka svojej produkcii ušetria polovicu až dve tretiny nákladov, povedala druhá spoluzakladateľka Wanda Gandersová.



Úroda bude závisieť od počasia a od toho, ako dobre sa o rastliny budú starať. Gandersová dodala, že jeden pár dokázal vyprodukovať až 450 kg zeleniny za jedinú sezónu.