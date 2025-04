Nemci schválili UniCredit zvýšenie podielu v Commerzbank

Bonn 14. apríla (TASR) - Nemecký spolkový protimonopolný úrad schválil v pondelok zvýšenie podielu talianskej banky UniCredit v nemeckom rivalovi Commerzbank. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Andreas Mundt, vedúci úradu so sídlom v Bonne, uviedol, že UniCredit dostala zelenú na zvýšenie svojho podielu na 29,99 %. To jej otvára dvere k možnému prevzatiu nemeckej banky. Akvizícia „posilní pozíciu UniCredit na trhu v oblasti súkromných a firemných zákazníkov v Nemecku,“ povedal Mundt.



Sága UniCredit-Commerzbank sa začala vlani v septembri, keď druhá najväčšia talianska banka kúpila priamy podiel v Commerzbank vo výške 9,5 %. Neskôr získala ďalších 18,5 % prostredníctvom derivátov, vďaka čomu jej podiel v banke stúpol na 28 %, ale pred konverziou derivátov na akcie potrebovala zelenú od nemeckého úradu pre hospodársku súťaž.



Koncom minulého roka UniCredit požiadala tiež Európsku centrálnu banku (ECB) o schválenie podielu v Commerzbank až do výšky 29,9 %. Dozorný orgán ECB v marci proti tomuto kroku nevzniesol žiadne námietky.



Zelená od protimonopolnému úradu znamená ďalší krok pre riaditeľa UniCredit Andrea Orcelu, ktorý sa snaží o prevzatie druhej najväčšej nemeckej banky po čiastočnom znížení podielu nemeckej vlády v Commerzbank vlani v septembri.



Pri získaní podielu vo výške 30 % v Commerzbank by UniCredit bola povinná predložiť ponuku na kúpu. Rozhodnutie o zlúčení sa však tento rok neočakáva, predchádzajúca nemecká vláda bola proti tomuto kroku.



Commerzbank je dôležitým partnerom mnohých malých a stredných podnikov, ktoré tvoria chrbticu nemeckej ekonomiky. Banka nedávno oznámila zámer stať sa ziskovejším, pričom chce zrušiť 3900 pracovných miest.



Minulá nemecká vláda sa snažila zmariť snahy o prevzatie Commerzbank, keďže UniCredit investovala zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov. Berlín mal tak obavy, že ak by sa UniCredit pre tieto dlhopisy dostala do problémov, Nemecko by nakoniec mohlo byť nútené zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.