Nemci si chcú udržať kvalifikovaných pracovníkov zo Sýrie

Berlín 27. decembra (TASR) - Zamestnávatelia v sektore kvalifikovaných profesií v Nemecku dúfajú, že si udržia svojich zamestnancov sýrskeho pôvodu, a to aj napriek výzvam niektorých politikov, ktorí žiadajú, aby sa migranti vrátili do svojej vlasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Mali by sme sa tešiť z každého, kto sa integroval. Zamestnávatelia v oblasti kvalifikovaných remesiel očakávajú, že budú môcť svojich sýrskych zamestnancov naďalej trvalo a spoľahlivo zamestnávať ako dôležitých kvalifikovaných pracovníkov," uviedol pre piatkové vydanie denníka Rheinische Post prezident Nemeckého zväzu kvalifikovaných remesiel (ZDH) Jörg Dittrich. Mnohé spoločnosti týchto ľudí vyškolili za cenu vysokých nákladov a kvalifikovaní pracovníci sú stále naliehavo potrební, dodal.



Podľa nemeckého ministerstva vnútra sa v krajine v súčasnosti nachádza približne 975.000 Sýrčanov. Väčšina z nich prišla od roku 2015 v dôsledku sýrskej občianskej vojny. Miera zamestnanosti sa medzi nimi pohybuje okolo 40 %. Od pádu režimu prezidenta Bašára Asada sa v Nemecku intenzívne diskutuje o tom, aká budúcnosť čaká Sýrčanov.



Nemecký vyslanec pre Blízky východ Tobias Tunkel minulý týždeň navštívil sýrsku metropolu Damask, kde rokoval s predstaviteľmi povstalcov a prechodnej vlády. Po jeho návrate nemecké ministerstvo zahraničných vecí varovalo pred štátom vynucovanou repatriáciou sýrskych utečencov, keďže humanitárna situácia v Sýrii zostáva zlá a stále hrozí prepuknutie nových konfliktov.