Nemci tento rok plánujú minúť menej na vianočné darčeky
Maloobchodníci v Nemecku generujú približne 18,5 % svojich celoročných tržieb v posledných dvoch mesiacoch roka.
Autor TASR
Berlín 8. novembra (TASR) - Spotrebitelia v Nemecku plánujú tento rok minúť menej peňazí na vianočné darčeky. Výdavky by mali dosiahnuť v priemere 263 eur na osobu, čo je o 34 eur menej ako v minulom roku, oznámil tento týždeň inštitút pre výskum verejnej mienky YouGov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa prieskumu 21 % respondentov plánuje minúť výrazne menej alebo o niečo menej ako v roku 2024, 10 % počíta s vyššími výdavkami a 54 % plánuje minúť rovnakú sumu. Odpoveď, že na darčeky tento rok neplánujú minúť nič, uviedlo 6 % respondentov a 9 % neuviedlo žiadnu odpoveď.
Štvrtina oslovených plánuje minúť na darčeky menej ako 100 eur. Podľa prieskumu patria medzi najobľúbenejšie darčeky poukážky, hračky, knihy a kozmetika. V rámci prieskumu, ktorý si objednal Zväz nemeckého maloobchodu (HDE), inštitút YouGov v období od 22. do 24. októbra oslovil niečo vyše 2000 ľudí vo veku 18 rokov a viac.
Obchodný zväz HDE očakáva za november a december tržby vo výške približne 126 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 1,5 % v porovnaní s minulým rokom. „Vianočné tržby zostávajú stabilné napriek náročnému prostrediu a mnohým neistotám,“ uviedol prezident HDE Alexander von Preen.
Maloobchodníci v Nemecku generujú približne 18,5 % svojich celoročných tržieb v posledných dvoch mesiacoch roka. V minulom roku svoje vianočné tržby medziročne zvýšili o takmer 4 %.
