Nemci tento rok plánujú minúť menej na vianočné darčeky
Takmer tretina (32,9 %) z 2046 dospelých ľudí oslovených v prieskume plánuje minúť menej ako v minulom roku.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. decembra (TASR) - Spotrebitelia v Nemecku plánujú tento rok znížiť výdavky na vianočné darčeky. Dôvodom je výrazný nárast životných nákladov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na inštitút pre prieskum trhu YouGov.
Takmer tretina (32,9 %) z 2046 dospelých ľudí oslovených v prieskume plánuje minúť menej ako v minulom roku. Približne každý piaty respondent (18,6 %) uviedol, že nechce alebo si nemôže dovoliť utrácať peniaze na vianočné darčeky. Väčšina (53,6 %) zase očakáva, že minie približne rovnakú sumu ako v minulom roku. Len necelých 10 % má v úmysle zvýšiť výdavky na darčeky.
Väčšina darcov (takmer 43 %) investuje do darčekov 100 až 400 eur, zatiaľ čo štvrtina minie menej ako 100 eur. Tretina opýtaných (32 %) bude financovať darčeky aj zo svojich úspor a 14,5 % respondentov na nákupy použije svoje vianočné odmeny, ukázal ďalej prieskum, ktorý si od inštitútu YouGov objednala spoločnosť Postbank. Údaje do reprezentatívneho prieskumu inštitút zozbieral od 7. do 10. novembra.
Skutočnosť, že si mnohí ľudia uťahujú opasky, odráža širšie cenové trendy. Napríklad ceny potravín v Nemecku sa od roku 2019, ktorý predchádzal pandémii, zvýšili o viac ako tretinu (37 %). Ceny mnohých služieb, ako sú poistenie automobilov, dovolenkové zájazdy, návštevy kaderníctiev či reštaurácií, tiež rastú nadpriemerným tempom už celé mesiace. V novembri boli spotrebiteľské ceny v Nemecku o 2,3 % vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka.
V odpovedi na otázku, ktoré výdavky im v súčasnosti spôsobujú najväčšie starosti, šesť z desiatich respondentov (61,3 %) spomenulo bežné životné náklady vrátane potravín a energií. Vyše tretina (35,8 %) zároveň hodnotí svoju súčasnú finančnú situáciu ako horšiu v porovnaní s minulým rokom.
