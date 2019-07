Nemci v lete nakupujú čoraz viac zmrzliny, obľubujú aj nové chute

Podľa štúdie nie je prekvapujúce, že zmrzlina je sezónny produkt: v júli minulého roka sa predalo päťnásobne viac zmrzliny než v novembri.

Düsseldorf 28. júla (TASR) - Nemci pre zmrzlinu radi siahnu hlbšie do peňaženky. Z aktuálnej štúdie konzultačnej spoločnosti Nielsen vyplýva, že od júna 2018 do mája 2019 minuli Nemci na zmrzlinu zhruba 1,7 miliardy eur, čo zodpovedá sume približne 21,25 eura na hlavu.



"Horúce leto sa postaralo o to, že spotrebitelia nakúpili v obchodoch takmer o 20 miliónov litrov zmrzliny viac," povedala odborníčka spoločnosti Sascha Küchlerová. Celkovo sa za 12 mesiacov predalo takmer 509 miliónov litrov zmrzliny, čo predstavuje medziročný nárast o 4 %.



Z hľadiska chuti Nemci radi experimentujú. Okrem tradične obľúbenej vanilkovej či čokoládovej zmrzliny, stúpajú aj nové chute, napríklad, mascarpone, slaný karamel, medovník, červený melón či sorbet.



Spotrebitelia však nestrácajú zo zreteľa ani cenu. Najčastejšie nakupovali zmrzlinu v diskontných predajniach, ale i vlastné značky reťazcov, ktoré sú obvykle lacnejšie než produkty renomovaných výrobcov. Celkový podiel značiek jednotlivých reťazcov na predaji zmrzliny dosiahol zhruba 58 %.



Najobľúbenejšie sú veľké rodinné balenia s možnosťou výberu druhu, ako aj 6-, 8- alebo 9-kusové balenia nanukov a kornútkov. Malé zmrzliny "na cestu" v supermarketoch naproti tomu nezohrávajú prakticky žiadnu úlohu.



