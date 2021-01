Nemci vlani sporili vo veľkom, ich finančné aktíva dosiahli 7 bil. eur

Frankfurt nad Mohanom 3. januára (TASR) - Nemci sú známi ako sporivý národ, pandémia nového koronavírusu však sporivého ducha ešte posilnila. Poukázali na to výpočty nemeckej banky DZ Bank za rok 2020.



Podľa predbežných výpočtov DZ Bank, na ktoré sa odvolala agentúra DPA, finančné aktíva nemeckých domácností vzrástli za minulý rok pravdepodobne o 393 miliárd na rekordných 7,1 bilióna eur. V porovnaní s rokom 2019 to znamená zvýšenie o 5,9 %.



Podľa ekonóma DZ Bank Michaela Stappela sa pod zvýšené tempo sporenia nemeckých domácností do veľkej miery podpísala pandémia nového koronavírusu, ktorá dočasne uzatvorila maloobchodný sektor a zvýšila obavy z nezamestnanosti. Banka predpokladá, že miera úspor dosiahla v roku 2020 rekordných 16 %. Banková asociácia BVR začiatkom decembra stanovila vo svojom odhade ešte vyššiu, 17-percentnú mieru úspor. To znamená, že nemecké domácnosti si z každých 100 eur disponibilného príjmu odložili vlani 16 až 17 eur.



Podľa údajov nemeckého štatistického úradu Destatis dosiahla miera úspor v Nemecku do dnešných dní najvyššiu úroveň v rokoch 1991 a 1992. V obidvoch rokoch to bolo 12,9 %. V roku 2019 dosiahla miera úspor 10,9 %.



Aj keď akciové trhy sa z prepadu vo februári a v marci v dôsledku nástupu koronakrízy zotavili relatívne rýchlo, táto oblasť sa na zvýšení súkromných finančných aktív podieľala veľmi nízkym percentom. "To znamená, že pod rast finančných aktív v roku 2020 sa takmer výhradne podpísali extrémne vysoké úspory," dodal Stappel.