Nemci za sedem mesiacov doviezli menej plynu, no zaplatili viac

Frankfurt nad Mohanom 22. septembra (TASR) - Náklady na dovoz plynu do Nemecka vzrástli za sedem mesiacov tohto roka o 164 %, pričom objem dovozu klesol o viac než štvrtinu. Uviedol to v najnovšej mesačnej správe Spolkový úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA), ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Podľa BAFA doviezlo Nemecko od januára do konca júla zemný plyn za 38,3 miliardy eur. Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka zaplatilo Nemecko za dovoz suroviny 14,5 miliardy eur.



Objem dovozu však klesol o viac než štvrtinu. Úrad, ktorý údaje o dovoze zverejňuje s dvojmesačným oneskorením, uviedol, že za sedem mesiacov roka doviezli Nemci zhruba 64,9 miliardy kubických metrov plynu. Medziročne to predstavuje pokles o 25,5 %.



Dôvodom situácie na nemeckom trhu s plynom je vývoj vo vzťahoch medzi Západom a Ruskom, ktoré koncom februára napadlo Ukrajinu. Západné štáty uvalili na Moskvu za inváziu rozsiahle sankcie, na čo Rusko zareagovalo výrazným obmedzením dodávok plynu do Európy. Výsledkom bol prudký rast cien suroviny.



Nemecko je pritom omnoho viac závislé od dovozu plynu z Ruska než iné veľké ekonomiky. Veľký objem dodávok do Nemecka sa realizuje prostredníctvom plynovodu Nord Stream 1, dodávky cezeň však Rusko zastavilo.