Nemcom nevadí, že väčšina obchodov je v nedeľu zatvorená

Düsseldorf 19. januára (TASR) - Väčšina obchodov v Nemecku je v nedeľu zatvorená. Podľa nového prieskumu si Nemci neželajú zmenu zákona, ktorá by umožnila maloobchodníkom, aby mali otvorené častejšie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť YouGov, ukázal, že 53 % respondentov odmieta myšlienku otvorenia obchodov v nedeľu, zatiaľ čo približne 37 % respondentov tento návrh podporuje a ďalších 10 % respondentov sa nevyjadrilo.



Za uvoľnenie otváracích hodín je 42 % mužov a len 34 % žien. Ľudia vo veku 55 rokov a viac sú v porovnaní s priemerom častejšie proti tejto myšlienke (62 %). Menej často je to v prípade respondentov vo veku 18 až 34 rokov. Na prieskume sa zúčastnilo približne 3375 ľudí.



V rozhovore pre nemeckú mediálnu organizáciu Funke Mediengruppe sa Karsten Wildberger, šéf reťazca so spotrebnou elektronikou MediaMarktSaturn, vyslovil za to, aby nemeckí predajcovia mohli pravidelne otvárať obchody v nedeľu, pričom sa odvolával na želania zákazníkov. Uvoľnenie otváracích hodín by sa podľa neho malo aspoň vyskúšať.