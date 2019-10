Nemcov pri vianočných nákupoch najviac stresujú chýbajúce nápady

Düsseldorf 28. októbra (TASR) - Každý druhý spotrebiteľ v Nemecku sa cíti pri vianočných nákupoch v strese. Sviatočnú náladu dokážu pokaziť najmä chýbajúce nápady na darčeky. Vyplýva to z prieskumu analytickej spoločnosti Periscope By McKinsey.



Približne 42 % respondentov sa sťažovalo, že občas nevedia, čo majú kúpiť. Náladu im dokážu pokaziť aj problémy pri kúpe konkrétneho produktu a nával v obchodoch. Zhruba každý piaty má starosti s tým, ako získať dostatok peňazí na kúpu všetkých darčekov.



Internet zohráva čoraz väčšiu úlohu aj pri vianočných nákupoch. Väčšina Nemcov (58 %) nakupuje na Vianoce sčasti online a sčasti v kamenných obchodoch. Podľa prieskumu 28 % respondentov uviedlo, že vianočné darčeky nakupujú výlučne alebo prevažne online. Pre porovnanie: menej než 14 % Nemcov nakupuje prevažne alebo výlučne v kamenných obchodoch.



Takmer dve tretiny spotrebiteľov (63 %) uprednostňujú kamenné obchody pri hľadaní nápadov na darčeky. No ani internet nezostáva bokom, nakoľko 61 % respondentov s pomocou vyhľadávačov zháňa nápady na vianočné darčeky a 59 % dúfa, že na predajných portáloch nájde vhodný dar.



Štúdia ukazuje výrazné rozdiely v nákupnom správaní sa medzi pohlaviami. Ženy sa oveľa skôr zaoberajú vianočnými darčekmi než muži, ktorí to radšej odkladajú do poslednej chvíle. Ženy najčastejšie hľadajú darčeky pre deti, kým muži najmä pre svoje partnerky.



Pri vianočných nákupoch zohráva čoraz väčšiu úlohu smartfón. Až 42 % spotrebiteľov ho využíva najmä na porovnávanie cien v centrách miest. Takmer každý piaty respondent kontroluje pred kúpou aj recenzie pre vybraný produkt.