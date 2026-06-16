< sekcia Ekonomika
Nemecká armáda investuje 16 miliárd eur do bezpilotných lietadiel
Minister obrany Boris Pistorius, že nakupujú celé spektrum dronov.
Autor TASR
Emden 16. júna (TASR) - Nemecká armáda bude vo veľkom investovať do technológií bezpilotných lietadiel, oznámil v utorok minister obrany Boris Pistorius. Akčný plán zahŕňa širokú škálu opatrení, ktoré sa v súčasnosti realizujú a „znamená to, že do konca tohto desaťročia máme v úmysle investovať do tejto oblasti približne 16 miliárd“, povedal Pistorius počas návštevy základne vzdušných ozbrojených síl v meste Schortens na severozápade krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Nakupujeme drony na prieskum, nakupujeme drony, ktoré môžu vykonávať operácie a zároveň brániť proti útočiacim dronom, inými slovami, celé spektrum,“ povedal Pistorius. Pri zavádzaní týchto systémov do ozbrojených síl je potrebné postupovať „veľmi strategicky a veľmi cieľavedome“, pričom je kľúčové zaobstarať správne vybavenie rýchlo a efektívne, uzavrel minister.
„Nakupujeme drony na prieskum, nakupujeme drony, ktoré môžu vykonávať operácie a zároveň brániť proti útočiacim dronom, inými slovami, celé spektrum,“ povedal Pistorius. Pri zavádzaní týchto systémov do ozbrojených síl je potrebné postupovať „veľmi strategicky a veľmi cieľavedome“, pričom je kľúčové zaobstarať správne vybavenie rýchlo a efektívne, uzavrel minister.