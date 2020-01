Ingolstadt 9. januára (TASR) - Nemecká automobilka Audi predala vlani 1,846 milióna vozidiel. To predstavuje nárast o 1,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Po zmiešaných výsledkoch v prvej polovici 2019 sme to v druhom polroku dohnali, povedala Hildegarda Wortmannová, členka predstavenstva Audi pre predaj a marketing.



Na konci roka, v decembri, dosiahlo Audi nárast predaja až o 14 %, čo vyvolalo očakávania silného začiatku nového roka.



„Hoci požiadavky, ktoré sa na nás kladú v roku 2020, zostávajú vysoké, nabrali sme kurz smerom k ďalšiemu rastu,“ uviedla vo vyhlásení Wortmannová.



Audi, dcére koncernu Volkswagen, sa aj vďaka úspešnej sérii SUV podarilo vlani splniť svoj cieľ a predať o niečo viac automobilov ako v roku 2018, čo bol pre firmu slabý rok.



Spoločnosť Audi zápasila s adaptáciou na nové globálne emisné normy WLTP od druhej polovice roka 2018 do prvej polovici 2019. V decembri automobilka zaznamenala nárast predaja na kľúčových trhoch: v Európe o 20,4 %, v Spojených štátoch o 13,6 % a v Číne o 9 %.



Za celý minulý rok jej predaj v Európe stúpol o 3,5 % na 770.000 vozidiel, zatiaľ čo v Číne sa predalo 690.000 áut, o 4,1 % viac ako predvlani. V USA bol medziročný rast miernejší, Audi tam predalo 224.000 áut, o 0,4 % viac ako v roku 2018.