Nemecká automobilka Opel sa vrátila do Ruska

Moskva 16. decembra (TASR) - Nemecký výrobca automobilov Opel v pondelok oznámil, že sa vrátil do Ruska, ktoré opustil pred štyrmi rokmi, v roku 2015, uprostred "vážnej hospodárskej krízy".



Ruská mena rubeľ stratila totiž v rokoch 2014 - 2015 polovicu zo svojej hodnoty pre sankcie, ktoré Západ uvalil na Moskvu za anexiu Krymu a podporu ukrajinských separatistov. Aj pokles cien ropy, ktorá je významným exportným artiklom Ruska, spôsobil tamojšej ekonomike problémy.



Nemecká automobilka so sídlom v Rüsselsheime, ktorú vlastní francúzska skupina PSA, vo svojom vyhlásení uviedla, že obnovila výrobu v meste Kaluga v západnom Rusku, odkiaľ bude tamojší trh zásobovať dodávkami Zafira Life a kompaktnými športovo-úžitkovými modelmi Grandland X.



Závod Kaluga sa nachádza zhruba 200 kilometrov juhozápadne od Moskvy a v nadchádzajúcich mesiacoch začne tiež vyrábať komerčnú dodávku Vivaro, ako dodal Opel.



Opel plánuje postupne zvyšovať produkciu v Rusku, oznámil to generálny riaditeľ Michael Lohscheller v oficiálnom vyhlásení. "V najbližších rokoch bude každý rok uvedená na trh aspoň jedna z veľkých značiek Opel," dodal Lohscheller.