Nemecká automobilka Porsche vstúpila do indexu DAX

Frankfurt nad Mohanom 19. decembra (TASR) - Nemecký výrobca športových áut Porsche vstúpil v pondelok do kľúčového indexu nemeckej burzy DAX. Automobilka v ňom nahradila výrobcu športového oblečenia a obuvi Puma. Informovala o tom agentúra DPA.



Ako povedal generálny riaditeľ Porsche Oliver Blume, spoločnosť je "šťastná a hrdá" na svoje zaradenie do hlavného indexu burzy, pričom tento krok podľa neho dokazuje, že firma dokázala presvedčiť investorov vo svete o svojom biznis modeli. Porsche, dcérska spoločnosť Volkswagenu, vstúpila na burzu koncom septembra tohto roka a prvotný úpis jej akcií sa stal najväčším od roku 1996, keď na burzu vstúpila firma Deutsche Telekom.



Index DAX tvorí 40 najväčších firiem z pohľadu trhovej hodnoty. Na tento počet sa z pôvodného počtu 30 titulov rozšíril v septembri 2021, čo bola najväčšia zmena v rámci viac než 30-ročnej histórie indexu. Naopak, počet titulov na indexe stredne veľkých firiem MDAX klesol z pôvodných 60 na 50. Do tohto indexu zároveň prešla z DAX firma Puma.