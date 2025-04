Nemecká automobilka VW očakáva väčšiu konkurenciu na čínskom trhu

Šanghaj 22. apríla (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) očakáva, že konkurencia na čínskom trhu sa zintenzívni s rastúcou prítomnosťou veľkých technologických spoločností. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



„To nám život neuľahčuje,“ povedal v utorok v Šanghaji člen predstavenstva Volkswagenu v Číne Ralf Brandstätter.



VW však verí, že jeho najmodernejšia technológia mu dáva dobrú pozíciu na to, aby mohol konkurovať a získať svoj podiel na trhu.



Koncern Volkswagen, ktorý zahŕňa aj značky Audi a Porsche, ohlásil veľkú produktovú ofenzívu na autosalóne Auto Shanghai, ktorý sa začína v stredu (23. 4.).



V predvečer výstavy skupina odhalila päť nových áut a vlastný systém asistovaného riadenia, keďže sa snaží získať späť svoj podiel na silne konkurenčnom trhu. Tri z modelov sú tzv. show cars, teda vozidlá, ktoré ešte nie sú pripravené na sériovú výrobu. Sú však súčasťou plánov skupiny, ktorá sa snaží znovu získať pôdu pod nohami v Číne, kde zahraniční výrobcovia áut strácajú podiel na trhu v prospech množstva domácich výrobcov. Trhový podiel Volkswagenu v Číne klesol z 19 % v roku 2019 na 14,5 % v minulom roku.



VW predstavuje v Šanghaji aj plne elektrický automobil a automobil vo vysoko konkurenčnej kompaktnej triede, ktorý by podľa Brandstättera mal v Číne stáť približne 17.000 eur.



Ceny v Číne sú problémom, povedal šéf značky VW Štefan Mecha. Vozidlá konkurencie majú podľa neho všetku techniku, no nie za reálnu cenu. V skutočnosti by totiž mali stáť dvakrát toľko.



Nemecká automobilka plánuje tiež začať vyvážať autá z Číny s cieľom predať niektoré modely na iných ázijských trhoch, v Južnej Amerike a na Blízkom východe, povedal Brandstätter na podujatí pred autosalónom v Šanghaji. Aké modely sa budú z Číny vyvážať, neprezradil.