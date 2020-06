Nemecká banka Commerzbank plánuje zrušiť ďalších 7000 pracovných miest

Frankfurt nad Mohanom 30. júna (TASR) - Nemecká banka Commerzbank uvažuje nad zrušením ďalších približne 7000 pracovných miest. Banka pritom už na jeseň oznámila, že do roku 2023 zruší 4000 pozícií. O ďalšom prepúšťaní by mala rokovať dozorná rada banky, uviedol v utorok nemecký ekonomický denník Börsen-Zeitung. Podľa ďalšieho denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) je však termín schôdzky neistý.



Börsen-Zeitung, ktorý sa odvolal na zdroje z finančného sektora, uviedol, že stratégia druhej najväčšej banky v Nemecku je pod tlakom akcionárov. Banka preto najnovšie zvažuje zatvorenie až 400 z približne 1000 nemeckých pobočiek. To je dvojnásobok v porovnaní s pôvodne zvažovaným počtom.



Vedenie banky sa k informáciám Börsen-Zeitung nevyjadrilo. Hovorkyňa Commerzbank pre denník uviedla, že rada banky zatiaľ nerozhodla o žiadnej zmene vo svojej stratégii, čo by podľa predchádzajúcich informácií tlače mohla oznámiť v priebehu augusta.



V súvislosti s plánovaným rozsiahlejším prepúšťaním denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) uviedol, že na stredu (1. 7.) naplánovaná schôdzka dozornej rady sa neuskutoční. Dôvodom má byť podľa FAZ požiadavka odborov na zverejnenie ďalších dokumentov.