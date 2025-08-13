< sekcia Ekonomika
Nemecká banka PBB sa v 2. kvartáli prepadla do straty
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 13. augusta (TASR) - Nemecká banka Pfandbriefbank (PBB), ktorá patrí k najväčším bankovým domom v Nemecku poskytujúcim financovanie nehnuteľností, sa v 2. kvartáli prepadla do straty. Ako dôvod uviedla výrazne vyššie rezervy na krytie strát súvisiace s odchodom z amerického trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.
PBB oznámila, že za 2. štvrťrok zaznamenala čistú stratu 266 miliónov eur. Za rovnaké obdobie minulého roka vykázala zisk na úrovni 11 miliónov eur.
Banka uviedla, že za výrazným obratom je prudké zvýšenie rezerv na krytie úverových strát. Zatiaľ čo v 2. štvrťroku minulého roka vyčlenila tieto rezervy v objeme 56 miliónov eur, teraz to bolo 297 miliónov eur.
PBB najskôr v máji oznámila, že v dôsledku politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa je tamojší trh veľmi nestabilný, a preto na ňom expandovať nebude. Následne v júni informovala, že sa rozhodla pre úplný odchod z krajiny a svoju pôvodnú prognózu hospodárenia za celý rok 2025 stiahla.
„Odchod z USA bude mať výrazne negatívny vplyv na naše výsledky za rok 2025,“ povedal generálny riaditeľ PBB Kay Wolf. Banka predpokladá, že tak ako za 2. kvartál, aj za celý rok vykáže stratu.
