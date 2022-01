Nemecká Bundesbank má nového šéfa

Frankfurt nad Mohanom 7. januára (TASR) - Nemecká centrálna banka Bundesbank má od piatka nového šéfa, keďže prezident krajiny Frank-Walter Steinmeier formálne vymenoval 55-ročného Joachima Nagela na čelo Bundesbank.



Nagel sa svojej funkcie ujal už na prelome rokov, ale až v piatok bol oficiálne uvedený do úradu na slávnostnej ceremónii v paláci Bellevue v Berlíne.



Nagel vystriedal na čele Bundesbank Jensa Weidmanna, ktorý z osobných dôvodov vlani v októbri predčasne odstúpil z postu prezidenta banky so sídlom vo Frankfurte na Mohanom, ktorý zastával takmer desať rokov. Weidmannovo druhé osemročné funkčné obdobie by trvalo do konca apríla 2027.



Nagel má doktorát z ekonómie a pôsobil vo výkonnej rade Bundesbanky v rokoch 2010 až 2016, potom pracoval v štátnej rozvojovej banke KfW a v Banke pre medzinárodné zúčtovanie (BIS).



Nagel je členom stredoľavej Sociálnodemokratickej strany (SPD), ktorá nedávno zostavila novú koaličnú vládu so Zelenými a Slobodnými demokratmi (FDP). Nagela navrhli do funkcie kancelár Olaf Scholz z SPD a minister financií Christian Lindner z FDP.