Nemecká centrálna banka varuje pred nadmerným uplatňovaním sankcií

Berlín 6. apríla (TASR) - Nemecká centrálna banka kritizovala tamojšie finančné inštitúcie za príliš prísny výklad represívnych opatrení voči Rusku za vojnu na Ukrajine. "Sem-tam vidíme, že sankcie sa uplatňujú až prehnane," povedal v stredu pre finančný denník Handelsblatt člen predstavenstva Bundesbank Joachim Wuermeling.



Podľa neho by finančné inštitúcie napríklad nemali vylučovať občanov s ruským pozadím len pre obavy z porušenia sankcií. "Finančné inštitúcie si musia dávať pozor, aby zachovali zmysel pre proporcie a nikoho neúmyselne neznevýhodnili," vyhlásil.



Pokiaľ ide o budúce finančné riziká, Wuermeling vyjadril znepokojenie nad hypotékami, ktoré sa v dôsledku rastúcich cien stali pre banky rizikovejšími, pričom kupujúci so sebou prinášajú čoraz menej vlastného kapitálu. Existuje tak nebezpečenstvo nadmerného zadlženia kupujúcich.



Upozornil tiež, že aj zvyšujúce sa úrokové sadzby predstavujú hrozbu, pretože banky sľúbili zákazníkom fixné úrokové sadzby na 10 rokov a viac ako polovicu všetkých úverov v Nemecku predstavujú nekomerčné hypotéky. "Takže uprostred obratu v politike úrokových sadzieb by banky mali ešte niekoľko rokov v súvahách úvery s veľmi nízkymi úrokovými sadzbami, no za refinancovanie by už museli platiť vyššie úroky."



Centrálna banka si preto vyhradzuje právo zaviesť dodatočné obmedzenia a upraviť kapitálové rezervy pre banky, ak by finančné riziká naďalej rástli, povedal Wuermeling.



TASR správu prevzala z DPA.