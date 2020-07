Nemecká centrálna banka varuje pred rizikami spoločného zadlžovania EÚ

Berlín 26. júla (TASR) - Rozhodnutie európskych lídrov o spoločnom zadlžení s cieľom financovať svoje ekonomiky oslabené dôsledkami koronakrízy by podľa prezidenta nemeckej centrálnej banky Bundesbank Jensa Weidmanna malo zostať výnimkou a nesmie slúžiť ako návod na riešenie budúcich rozpočtových výziev.



Dohoda lídrov Európskej únie umožní Európskej komisii získať na kapitálových trhoch 750 miliárd eur v prospech všetkých 27 členských štátov, čo je jedinečný akt solidarity za takmer sedem desaťročí európskej integrácie.



"Je dôležité, že EÚ dokázala svoju schopnosť konať v časoch krízy," cituje agentúra Reuters z Weidmannovho rozhovoru pre nemeckú mediálnu skupinu Funke. Solidarita, aj z finančného hľadiska, je vzhľadom na súčasnú krízu správnym krokom, no mechanizmus zadlžovania by mal zostať výnimkou a finančná pomoc by mala byť spojená s prísnymi podmienkami.



"Potrebujeme kontrolné mechanizmy, aby sa financie použili citlivo a efektívne," zdôraznil šéf nemeckej centrálnej banky. "Myslím si, že spoločný dlh pre rozsiahle transfery je sporný. V neposlednom rade preto, lebo balík nemá slúžiť ako odrazový mostík na rozsiahle zadlžovanie EÚ pre bežné financovanie rozpočtu," dodal Weidmann.



Poukázal pritom na súčasný vývoj v USA, ktoré sú významným obchodným partnerom Nemecka. "USA priskoro uvoľnili niektoré svoje opatrenia a teraz ich znova v niektorých oblastiach sprísňujú. Tento prístup je pre ekonomiku určite ťažký," dodal Weidmann. "V každom prípade to ukazuje, ako je dôležité zostať ostražitým, pozorne monitorovať vývoj nákazy a zabrániť jej opätovnému zhoršeniu," doplnil.



K situácii v Nemecku uviedol, že najväčšia európska ekonomika prekonala vrchol pandémie relatívne v dobrom stave. Maloobchodný predaj aj produkcia opäť stúpajú. "Z celkového hľadiska údaje ukazujú, že ekonomika sa na jar odrazila odo dna a teraz sa postupne zotavuje," konštatuje Weidmann.