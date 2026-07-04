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Nemecká cestná doprava je naďalej silne závislá od fosílnych palív
Na naftu v roku 2024 pripadalo 60,8 % spotreby energie v cestnej doprave, na benzín a bioetanol 37,2 %.
Autor TASR
Wiesbaden 4. júla (TASR) - Cestná doprava v Nemecku je naďalej silne závislá od fosílnych palív. Spotreba bola v roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi z veľkej časti konštantná a dokonca o 11 % nižšia ako maximálna hodnota z roku 2019. Cestná doprava však v tom roku naďalej zodpovedala za vyše pätiny (22,2 %) celkovej spotreby energie v Nemecku a jej podiel na emisiách oxidu uhličitého (CO2) bol takisto podobný (21,4 %). To zodpovedalo spotrebe energie vo výške približne 2134 petajoulov a emisiám CO2 v objeme 155 miliónov ton, oznámil v piatok (3. 7.) nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na naftu v roku 2024 pripadalo 60,8 % spotreby energie v cestnej doprave, na benzín a bioetanol 37,2 %. Elektrina a plynné palivá tvorili zhodne po jednom percente. Spotreba elektrickej energie v cestnej doprave však v roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne vzrástla, až o 32 %. To odzrkadľuje rastúci počet elektromobilov, ktorých predaj na najväčšom európskom automobilovom trhu v minulom roku naďalej stúpal.
Na naftu v roku 2024 pripadalo 60,8 % spotreby energie v cestnej doprave, na benzín a bioetanol 37,2 %. Elektrina a plynné palivá tvorili zhodne po jednom percente. Spotreba elektrickej energie v cestnej doprave však v roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne vzrástla, až o 32 %. To odzrkadľuje rastúci počet elektromobilov, ktorých predaj na najväčšom európskom automobilovom trhu v minulom roku naďalej stúpal.